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Скандалы и происшествия

СКР начал проверку из-за голодовки шахтеров в Забайкалье

СКР начал проверку из-за голодовки шахтеров в Забайкалье

Следственный комитет РФ начал проверку по факту невыплаты зарплаты бывшим работникам золотого рудника в Забайкалье, объявившим голодовку, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Проводится процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы и иных выплат более 20 работникам ООО «Дарасунский рудник» в поселке Вершино-Дарасун Тунгокоченского района края», – говорится в сообщении.

Следователи проводят опрос работников, изымают необходимую документацию.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром 20 горняков, работавших в Дарасунском руднике, начали голодовку из-за задержки собственником предприятия выплат, которые полагаются после сокращения. Позднее число участников протестной акции выросло до 30.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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