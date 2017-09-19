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Скандалы и происшествия

Голодающим экс-шахтерам в Забайкалье перевели 15 млн рублей

Голодающим экс-шахтерам в Забайкалье перевели 15 млн рублей

Объявившим из-за невыплаты зарплаты голодовку бывшим работникам «Дарасунского рудника» в Забайкалье перевели 15 млн рублей в счет погашения долга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. «Появилась информация, что переведено 15 млн рублей в счет погашения долга по зарплате. Информации о точной сумме задолженности пока нет, неизвестно, покроет ли эта сумма все долги», – сказал источник.

Как писал «Новый День», вчера, 18 сентября, 20 бывших шахтеров закрытого рудника в городском поселении Вершино-Дарасунское объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Сегодня, 19 сентября, число голодающих увеличилось до 37 человек. По данным местных СМИ, всего голодовку объявили около 50 человек. Местные власти сообщают, что долги по зарплате образовались перед 451 бывшим сотрудником. Также известно, что руководство Дарасунского рудника в конце августа препятствовало проведению проверки трудовой инспекции, из-за чего были возбуждены дела об административном правонарушении.

Напомним, в мае почти 80 человек на шахте «Юго-Западная» Дарасунского рудника в Забайкалье отказывались подниматься на поверхность, протестуя против задержки зарплаты за апрель. После переговоров и личного вмешательства губернатора большая часть бастующих поднялась на поверхность.

Чита, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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