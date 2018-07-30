Рудник с голодающими шахтерами приостанавливает работу из-за нехватки денег

Рудник в Забайкалье, где шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты, приостанавливает работу. Предприятие испытывает серьезные финансовые трудности.

Золотодобывающая организация «Урюмкан», владеющая Дарасунским рудником, приняла решение об остановке деятельности в шахтах с 1 августа. «Приостанавливаем работу пока на два месяца, дальше видно будет, если раньше денежные средства найдем – заработаем раньше», – рассказал «Интерфаксу» представитель предприятия.

По словам собеседника агентства, руководство будет искать новых инвесторов. Запуск рудника требует больших вложений, нужно закупить новое оборудование, строе износилось на 90%, а из пяти шахт осталась одна.

Напомним, горняки Дарасунского рудника объявили голодовку 24 июля. В акции участвовали 83 человека, девять из них позже были госпитализированы из-за плохого состояния здоровья, затем в больницу попали еще двое.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). По данным ведомства, работодатель задолжал шахтерам 32 млн рублей.

27 июля голодающие приостановили акцию, так как им начали выплачивать деньги, однако речь шла только о половине задолженности по зарплатам. Шахтеры пригрозили продолжить голодовку, если руководство рудника не рассчитается с ними в полном объеме.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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