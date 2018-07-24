В Забайкалье добывающие золото шахтеры голодают из-за задержек зарплаты

Рабочие забайкальского золотодобывающего предприятия «Урюмкан» объявили голодовку из-за невыплаты им заработной платы. По разным данным, в акции участвуют от 30 до 60 шахтеров. О начале проверок заявили в местных отделениях СКР, прокуратуры и трудовой инспекции.

Как сообщили в краевой прокуратуре, 92 шахтера рудника Дарасунский в поселке Вершино-Дарасунский приостановили работу, из них 33 объявили голодовку. Ранее подобное на предприятии «Урюмкан» уже случалось прошлым летом, с тех пор компания находится на постоянном контроле прокуратуры.

«Мы еще 16 июля внесли представление о сложившейся задолженности руководству компании ООО «Дарасунский рудник», продолжаем проверку, в том числе рассматриваем вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Общий долг по зарплате перед шахтерами составляет 35 млн рублей, пишет ИА «Чита.Ру». По данным издания, рабочие устроили акцию в здании администрации поселка Вершино-Дарасунский. Трудовая инспекция Забайкальского края 24 июля также начала внеплановую проверку.

Кроме того, о проведении доследственной проверки сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Следователи уже выехали к месту происшествия, там они побеседуют с работниками предприятия, опросят руководство, а также затребуют и изучат бухгалтерские документы. При необходимости будет назначена бухгалтерская экспертиза.

«После выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи примут процессуальное решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», – отметили в СКР.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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