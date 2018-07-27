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Пятница, 27 июля 2018, 09:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Голодающие шахтеры в Забайкалье начали получать деньги

Шахтеры Дарасунского рудника в Забайкальском крае приостановили голодовку, объявленную ранее из-за невыплаты зарплаты. При этом если работодатель не перечислит всю задолженность, работники готовы продолжить акцию.

По словам самих участников голодовки, сотрудникам рудника пришли зарплаты за май. Ожидается, что июньская зарплата поступит в начале следующей недели, а затем шахтерам выплатят авансы за июль и отпускные, передает «Интерфакс».

«Если нам до понедельника не выплатят зарплату за июнь, то мы продолжим голодовку», – заявил собеседник агентства.

Забайкальские горняки объявили голодовку 24 июля. В акции участвовали 83 человека, девять из них позже были госпитализированы из-за плохого состояния здоровья, затем в больницу попали еще двое.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). По данным ведомства, работодатель задолжал шахтерам 32 млн рублей.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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