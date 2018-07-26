Девять голодающих в Забайкалье шахтеров попали в больницу

Девять работников Дарасунского рудника в Забайкалье, которые ранее объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты, госпитализированы. Тем временем, прокуратура возбудила очередное дело об административном нарушении.

По данным регионального Минздрава, решение о доставке девятерых участников акции в больницу было принято сегодня утром. Фельдшер участковой больницы поселка Вершино-Дарасунский проводит осмотр шахтеров дважды в сутки. В первые два дня их состояние было удовлетворительным. Сегодня люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления.

По уточненным данным, голодовку поддержали 92 человек, их них непосредственно участвуют в ней 83 горняка. Они требуют выплатить им зарплату за май и июнь. Как отметили в прокуратуре Забайкальского края, общая задолженность составляет 32 млн рублей.

Прокуроры давно следят за ситуацией. В начале июня ООО «Дарасунский рудник» даже оштрафовали на 50 тысяч рублей за «невыплату в установленный срок заработной платы». 24 июля было вынесено еще одно постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

«Кроме того, в интересах 33 работников в суд направлены заявления о вынесении судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы на общую сумму более 2,3 млн. рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В свою очередь собственник рудника утверждает, что деньги не дошли до работников по вине банкиров. По его словам, кредитное учреждение отказывается исполнять платежное поручение по переводу средств на рудник со счета его владельца ООО «Урюмкан».

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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