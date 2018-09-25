Глава алтайского села объявил голодовку из-за срыва подготовки ЖКХ к зиме

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края, депутат Первомайского районного Собрания депутатов региона Олег Боронин объявил голодовку. На столь решительный шаг его толкнуло бездействие чиновников районной администрации в вопросах подготовки к отопительному сезону. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своем обращении глава сельсовета пишет, что его акция направлена против «непринятия своевременных мер администрацией Первомайского района по подготовке поселков, имеющих централизованные системы теплоснабжения, к зимнему отопительному периоду 2018-2019 года».

Бронин подчеркивает, что протестует «против отсутствия надлежащего контроля и надлежащей поддержки» со стороны правительства региона по подготовке района к прохождению отопительного периода, а также «против финансовой политики ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в отношении района.

Он отметил, что с 1 мая текущего года полномочия по подготовке поселков к зимнему сезону были переданы районной администрации, однако эти работы так и не были начаты. Более того, по словам главы села, коммунальный комплекс его поселения с середины июня «брошен на произвол судьбы».

«Часть приборов газовой модульной котельной демонтирована, котельная обесточена, теплоснабжающая организация не определена, ревизия системы централизованного теплоснабжения, опрессовка и утепление теплотрасс не проводились», – написал в своем обращении глава сельского совета.

Все это навело его на мысль, что внимание к проблеме следует привлекать любыми законными способами. В итоге Боронин объявил о начале голодовки. Он заявил, что намерен круглосуточно находиться на своем рабочем месте и исполнять должностные обязанности, пока будут силы.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 25.09.18

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