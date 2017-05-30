Ураган в Московском регионе убил 13 человек / В столице пострадали почти 170 человек, 146 госпитализированы

Публикации за 30.05.17

В результате урагана в Москве, по последним данным, пострадали 168 человек. Число погибших осталось неизменным – 11 человек. По информации столичной мэрии, жертвами ненастья стали 6 мужчин в возрасте от 20 до 65 лет и 5 женщин – от 20 до 62 лет. В Подмосковье погибли 2 человека, в том числе ребенок.

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, 146 из них были госпитализированы, передает «Интерфакс». Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, у нескольких человек зарегистрированы повреждения позвоночника, травмы живота и груди, рассказал чиновник. В больницах остаются 108 пострадавших, 22 из которых дети. Хрипун отметил, что ночью и утром были выписаны 38 человек. У большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, 8 человек находятся в тяжелом состоянии. «Трое пациентов находятся в отделении реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. И состояние пяти пациентов мы расцениваем как средней степени тяжести», – сообщил главврач больницы им. Боткина Алексей Шабунин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Утром во вторник, 30 мая, дополнительно созданы медицинские бригады главных специалистов, врачи объезжают московские клиники, проводят консилиумы, отметил руководитель Департамента здравоохранения.

В ликвидации последствий удара стихии задействованы более 1000 человек и 170 единиц техники, сообщил заместитель начальника столичного главка МЧС РФ Андрей Мищенко. На время урагана пожарно-спасательный гарнизон Москвы был переведен на усиленный режим реагирования, были дополнительно привлечены 800 человек и 210 единиц техники. В ходе патрулирования спасатели оказали помощь 80 гражданам, было распилено и убрано более 3 тыс. деревьев.

Отмечается, что в МЧС из-за урагана поступило более 4,5 тыс. заявок о происшествиях. «Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов», – уточнил Мищенко, заметив, что меньше всего сообщений о происшествиях поступило в МЧС с территории Троицкого и Новомосковского административных округов и Зеленограда.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений изучить и установить все обстоятельства гибели людей, а сотрудникам центрального аппарата СКР – проконтролировать ход и результаты этих проверок.

Ураган обрушился на Московский регион во второй половине дня в понедельник, 29 мая. Многие жители жаловались, что СМС-предупреждений о надвигающемся шквалистом ветре от МЧС им не поступало, однако ведомство утверждает обратное. По данным РБК, столичный главк МЧС направил запрос операторам связи на рассылку оповещений о непогоде только пользователям в некоторых районах Москвы в определенное время. Источник, близкий к одному из сотовых операторов, сообщил изданию, что все абоненты, кто находился в этих координатах, должны были получить предупреждение МЧС. При этом не уточняется, о каких территориях города идет речь.

Правительство Москвы сегодня рассмотрит вопрос о денежных компенсациях семьям погибших при урагане в столице. Размер выплат на каждую семью может составить 1 миллион рублей.

Москва, Светлана Петрова

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