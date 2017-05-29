Ураган в Москве: более десятка погибших и почти сотня раненых (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 29.05.17

Сегодня в Москве в результате ураганного ветра и грозы погибли более десяти человек, около ста москвичей получили травмы. В числе последствий – сотни поваленных ветром деревьев, многомиллионный ущерб для автолюбителей и прерванное пассажирское сообщение. По предварительным данным, ненастье стало самым смертоносным с июня 1998 года, когда погибли девять и пострадали 165 человек.

По последним данным, в результате сегодняшней непогоды погибли 11 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы города. Среди жертв стихии – 11-летний ребёнок. На него упало дерево в Раменском районе. Одна из женщин погибла в парке Горького, где ее также придавило упавшим деревом. В то же время порядка 70 человек получили травмы различной степени тяжести, уточняет Life.ru.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Столичный градоначальник подтвердил, что есть погибшие. В московском главке Следственного комитета предварительно подтвердили гибель семи человек. «На северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей столицы. От полученных травм на месте происшествия предварительно погибло 5 человек.

Кроме того, в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице в городе Москве, где пожилой мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении. По данным фактам следователи организовали доследственные проверки.

Непогода привела к проблемам с транспортным сообщением. При порыве сильного ветра упали деревья на открытый участок столичного метро между станциями «Фили» – «Багратионовская» и «Филевский парк». Пресс-служба столичной подвемки уточнила, что были закрыты для входа пассажиров станции «Филёвский парк» и «Пионерская».

В то же время источник «Интерфакса» в экстренных службах города сообщил, что порыв ураганного ветра повалил дерево на пути столичного монорельса между станциями «Улица Сергея Эйзенштейна» и ВВЦ.

Пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что в связи с ураганом, обрушившимся на столичный регион и повалившим деревья, наблюдались перебои в движении пригородных поездов на Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском, Курском и Рижском направлениях.

Более того, упавшее от ураганного ветра дерево приостановило движение внуковского «Аэроэкспресса» на перегоне Лесной Городок – Аэропорт «Внуково». Следствием ЧП стало увеличение интервалов движения поездом между аэропортом и Киевским вокзалом Москвы.

По данным авиационного портала Flightradar24.com ураган в Москве привел к задержке более половины рейсов в московских аэропортах. Например, в Шереметьево на 17:30 был задержан 81% вылетающих рейсов и 40% прибывающих. При этом некоторые рейсы на вылет были задержаны на 40 минут и более, уточняет «МК».

Доследственные проверки проводятся и в Подмосковье по фактам гибели людей после урагана. В региональном главке ведомства подтвердили, что 11-летняя жительница поселка Кратово Раменского района погибла от травм на улице Октябрьской в результате падения на нее дерева, поваленного сильным порывом ветра.

Вместе с тем 12-летний житель города Одинцово получил травму на улице Можайское шоссе и был госпитализирован.

Еще один ребенок получил травму в поселке Томилино Люберецкого района. За жизнь 8-летнего местного жителя в настоящее время борются медики.

В деревне Путилково Красногорского района сорванным сильным порывом ветра листом металлического профиля забора травмировало 57-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте, сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

Москва, Светлана Антонова

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