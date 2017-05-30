По факту крушения Ан-26 под Саратовом возбуждено уголовное дело / Военные уточнили число раненых

Публикации за 30.05.17

Военный следственный отдел СКР Федерации по Саратовскому гарнизону возбудил уголовное дело в связи с авиакатастрофой на аэродроме «Балашов». По уточненным данным, погиб курсант, четверо летчиков госпитализированы.

По версии следствия, авария произошла 30 мая в 6 часов 40 минут. Ан-26 учебной базы Краснодарского высшего авиационного училища рухнул на землю с высоты 200 метров, говорится на сайте СКР. Предположительно, во время захода на посадку отказал один из двигателей.

В момент катастрофы на борту находились четыре летчика и курсант, который проходил обучение. В результате полученных травм он скончался. Остальные члены экипажа с повреждениями различной степени тяжести доставлены в военный госпиталь.

Уголовное дело возбуждено по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Военные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 30.05.17

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