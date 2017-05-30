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Скандалы и происшествия

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Публикации за 30.05.17

Самолет с курсантами рухнул под Саратовом / Один человек погиб, пятеро госпитализированы

Самолет с курсантами рухнул под Саратовом Один человек погиб, пятеро госпитализированы

Самолет Ан-26 с курсантами на борту совершил жесткую посадку в Саратовской области. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы один человек погиб, пятеро получили различные травмы. Причиной аварии мог стать отказ одного из двигателей.

Инцидент произошел во время тренировочного полета, на борту Ан-26 находилось шесть членов экипажа, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ. Самолет принадлежит учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.

Ан-26 заходил на посадку на аэродром «Балашов» в 05:40. Авиамашина не выдержала параметров снижения и ушла ниже глиссады (угла посадки), отметили в военном ведомстве. Самолет не дотянул до полосы и приземлился в ее створе, после чего загорелся.

«Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение», – рассказали в Минобороны РФ.

По предварительной информации, причиной крушения мог стать отказ одного из двигателей. На месте происшествия работает специальная комиссия Министерства обороны.

Кроме того, глава региона Валерий Радаев направил к месту аварии зампреда правительства Саратовской области Александра Буренина для координации действий, сообщает пресс-служба губернатора.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 30.05.17

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