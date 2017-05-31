Байкал обмелел до минимальной отметки

Публикации за 31.05.17

Легендарное озеро Байкал обмелело до минимальной отметки. Предельно допустимый минимум уровня воды составляет 456 метров, в настоящее время показатель превышает его лишь на два сантиметра.

Экологи высказывают опасения по поводу обмеления Байкала. По их мнению, строительство ГЭС на Селенге только усугубит ситуацию, передает ИА IrkutskMedia. Впрочем, некоторые специалисты считают, что в маловодье озера нет ничего критичного.

Председатель Иркутского областного отделения Русского географического общества, доктор географических наук, профессор Леонид Корытный уверен, что преодоление минимума уровня воды никому не повредит. «За время пока ведутся подсчеты, уровень озера опускался и на 30, и на 40 см ниже упомянутых 456-ти метров. И ничего страшного, как видите, с Байкалом не случилось», – отметил ученый.

Так после строительства Иркутской гидроэлектростанции за полвека уровень озера опускался ниже критической отметки 11 раз. Однако это не вызвало существенных экологических и социальных последствий.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 31.05.17

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