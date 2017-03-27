В Байкале живут вирусы, пожирающие бактерии / Они могут стать альтернативой антибиотикам

Публикации за 27.03.17

Учёные Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) обнаружили в воде озера Байкал четыре ранее не известных вида вирусов, специализирующихся на уничтожении бактерий (бактериофаги). Оказалось, что они способны убивать такие болезнетворные бактерии, как стафилококк, рассказал заместитель директора института по науке Вадим Анненков.

Сотрудники иркутского института изучают вирусы, живущие в Байкале, уже на протяжении 10 лет. Ученые объяснили, что благодаря наличию в байкальской воде бактериофагов вода в озере отличается высокой чистотой и прозрачностью, передает «Сиб.ФМ». Открытие учёных может лечь в основу разработки новых лекарственных аналогичных антибиотикам. Это сулит прорыв в борьбе с болезнетворными бактериями, которые приобретают мощную устойчивость к всевозможным антибиотикам. Потому эти альтернативные разработки очень важны.

Как писал «Новый День», ежегодно в Европе от так называемых «супербактерий» (устойчивых к антибиотикам) умирают порядка 25 тысяч человек. Такие данные содержатся в совместном отчете Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Резистентность к противомикробным препаратам является существенной угрозой, которой подвергается здоровье людей и животных», – подчеркнул еврокомиссар по вопросам пищевой безопасности и здравоохранения Витянис Андрюкайтис. По его словам, приложенных на сегодняшний день усилий по борьбе с супербактериями недостаточно. Так, например, в отчете сообщается, что на территории ЕС распространена резистентная ко многим антибиотикам бактерия сальмонелла (Salmonella Typhimurium), являющаяся возбудителем кишечной инфекции сальмонеллеза.

Бактерии, устойчивые к карбапенемам (антибиотикам широкого спектра действия), впервые были обнаружены в животных и еде. Низкий уровень резистентности также наблюдался у кишечной палочки (E. coli), обнаруженной в свиньях и их мясе.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 27.03.17

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