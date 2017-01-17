NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 17.01.17

Ученые обнаружили способность неуязвимых бактерий к распространению
Фото: Newsler.ru

Ученые обнаружили способность неуязвимых бактерий к распространению

Устойчивые к антибиотикам и смертельно опасные бактерии оказались более распространенными, чем считалось ранее, заявили ученые из Гарвардской школы общественного здоровья Т.Х. Чана в Бостоне и Института Брода при Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что в США от «кошмарных» бактерий, прозванных так за их устойчивость к сильным антибиотикам, ежегодно гибнет около 600 человек. Такие инфекции получают распространение, как правило, в больницах и госпиталях, где содержатся люди с ослабленной иммунной системой. В борьбе с ними применяют карбапенемы – сильные антибиотики с серьезными побочными эффектами, которые считаются крайней мерой в борьбе с невосприимчивыми к другим лекарствам микробами. Однако Enterobacteriaceae все чаще оказываются невосприимчивыми и к ним.

В частности, специалисты изучили 250 образцов устойчивых к карбапенемам энтеробактерий, которые вызвали вспышки трудноизлечимых инфекций в четырех больницах США, пишет «Лента.ру». Ученые выявили большое разнообразие микробов, которые отличались друг от друга генами, способствующими невосприимчивости к лекарствам. Эти черты, как выяснилось, легко передаются между различными видами микроорганизмов.

Полученные данные свидетельствуют, что резистентные к антибиотикам бактерии могут передаваться от человека к человеку, не вызывая никаких симптомов. Тем самым увеличивается область их распространения, что не фиксируется специалистами. Ученые считают, что необходимы подробные геномные исследования, которые позволяют отслеживать изменения в ДНК патогенных микроорганизмов.

Как писал «Новый День», в американском штате Невада после заражения супербактерией скончалась пожилая женщина. Инфекция оказалась устойчивой ко всем антибиотикам. Причиной смерти стал септический шок.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.01.17

Крысы-вейперы доказали вред электронных сигарет (ФОТО). Посмертно. / Депутаты: «Метиловый спирт – оружие массового поражения и должен производиться только государством». / В резиновой шапочке и шерстяных носках: медики дали советы, как окунаться в прорубь.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter