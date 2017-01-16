В США зафиксирована первая смерть от неубиваемой супербактерии

Публикации за 16.01.17

В американском штате Невада пожилая женщина скончалась после заражения супербактерией, устойчивой ко всем антибиотикам. Причиной смерти стал септический шок.

Как сообщает «МедВестник», 70-летняя женщина умерла в сентябре. В августе она вернулась в США после путешествия по Индии, где, по информации американского Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) несколько раз лежала в больницах. Обследование показало, что женщина заражена карбапенем-резистентной энтеробактерией (CRE) – супербактерией клебсиелла пневмонии. При лечении пациентки бактерия показала устойчивость к антибиотикам 26-ти видов. Скорее всего, опасную инфекцию женщина «подцепила» в Индии. Спасти женщину американские медики не смогли.

Главный научный сотрудник британского Центра исследования антибиотиков доктор Дэвид Браун в интервью ВВС указал, что случаи инфицирования супербактериями чрезвычайно редки, но в будущем могут значительно участиться. В докладе британских специалистов говорится, что к 2050 году инфекции, вызываемые антибиотикорезистентными возбудителями, станут причиной смерти 10 млн людей в мире ежегодно. Это больше, чем нынешняя смертность от рака.

Устойчивость бактерий к антибиотикам может развиваться в результате естественного отбора. Исследователи работают над новыми методами лечения заболеваний, вызванных супербактериями. Один из уже зарекомендовавших себя методов – использование наночастиц. Это убивает до 92% патогенных микроорганизмов.

Москва, Зоя Березина

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