NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 16.01.17

В США зафиксирована первая смерть от неубиваемой супербактерии

В США зафиксирована первая смерть от неубиваемой супербактерии

В американском штате Невада пожилая женщина скончалась после заражения супербактерией, устойчивой ко всем антибиотикам. Причиной смерти стал септический шок.

Как сообщает «МедВестник», 70-летняя женщина умерла в сентябре. В августе она вернулась в США после путешествия по Индии, где, по информации американского Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) несколько раз лежала в больницах. Обследование показало, что женщина заражена карбапенем-резистентной энтеробактерией (CRE) – супербактерией клебсиелла пневмонии. При лечении пациентки бактерия показала устойчивость к антибиотикам 26-ти видов. Скорее всего, опасную инфекцию женщина «подцепила» в Индии. Спасти женщину американские медики не смогли.

Главный научный сотрудник британского Центра исследования антибиотиков доктор Дэвид Браун в интервью ВВС указал, что случаи инфицирования супербактериями чрезвычайно редки, но в будущем могут значительно участиться. В докладе британских специалистов говорится, что к 2050 году инфекции, вызываемые антибиотикорезистентными возбудителями, станут причиной смерти 10 млн людей в мире ежегодно. Это больше, чем нынешняя смертность от рака.

Устойчивость бактерий к антибиотикам может развиваться в результате естественного отбора. Исследователи работают над новыми методами лечения заболеваний, вызванных супербактериями. Один из уже зарекомендовавших себя методов – использование наночастиц. Это убивает до 92% патогенных микроорганизмов.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 13.01.17

В Уфе возбудили уголовное дело после видео с ползущей по больничной лестнице пациенткой. / Минздрав сдал назад в вопросе полного запрета табака: «Это гипербола». / СКР проверит поставщиков червивых конфет для иркутских детей (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter