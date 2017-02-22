«Супербактерия» убивает 25 тысяч европейцев ежегодно / Ученые бьют тревогу

Публикации за 22.02.17

Ежегодно в Европе от так называемых «супербактерий» (устойчивых к антибиотикам) умирают порядка 25 тысяч человек. Такие данные содержатся в совместном отчете Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Резистентность к противомикробным препаратам является существенной угрозой, которой подвергается здоровье людей и животных», – цитирует агентство «Рейтер» слова еврокомиссара по вопросам пищевой безопасности и здравоохранения Витяниса Андрюкайтиса.

По его словам, приложенных на сегодняшний день усилий по борьбе с супербактериями недостаточно. Так, например, в отчете сообщается, что на территории ЕС распространена резистентная ко многим антибиотикам бактерия сальмонелла (Salmonella Typhimurium), являющаяся возбудителем кишечной инфекции сальмонеллеза.

Бактерии, устойчивые к карбапенемам (антибиотикам широкого спектра действия), впервые были обнаружены в животных и еде, отмечает РИА «Новости». Низкий уровень резистентности также наблюдался у кишечной палочки (E. coli), обнаруженной в свиньях и их мясе.

Глава подразделения биологической угрозы EFSA Марта Хугас сообщила, что меньший уровень резистентности к антибиотикам наблюдается на севере и востоке Европы, в то время как устойчивость бактерий на юге и востоке Европы выше.

По ее словам, это связано с разных подходом к использованию антибиотиков при лечении пациентов. «В странах, где были предприняты действия по сокращению, замене или пересмотру использования противомикробных препаратов, у животных зафиксирован более низкий уровень резистентности к противомикробных препаратам и тенденция к его снижению», – сказала она.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.02.17

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