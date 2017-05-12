Ученые: больницы населяют древние супербактерии / Их предки паразитировали внутри первых сухопутных животных

Публикации за 12.05.17

В медучреждениях обнаружены опасные бактерии, которые могли произойти от предка, обитавшего в кишечниках первых животных, ходивших по земле. Обнаруженные так называемые энтерококки, относят к супербактериями, устойчивым к антибиотикам и чистящим средствам.

Новые исследования показали, что бактерии могли приобрести «суперспособности» еще во времена, когда древние животные – их хозяева вышли из воды на сушу, что произошло около 450 млн лет назад. «Анализируя геномы и модели роста энтерококков, мы смогли «перемотать часы назад» до их самого раннего существования и собрать воедино картину того, как эти организмы были сформированы в то, чем они являются сегодня», – заявил соавтор исследования Эшли Эрл, глава группы бактериальных геномиков в Массачусетском технологическом институте и Гарварде.

Энтерококковые бактерии обычно обнаруживаются в кишечнике человека, но они могут вызывать инфекции в крови, мочевых путях и других органах, отмечает Runews24. Исследователей интересовал вопрос, почему энтерококки противостоят многим типам антибиотиков и являются одной из главных причин нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций.

«Жизнь на земле позволила им выработать черты, которые теперь позволяют патогенным энтерококкам выживать в случае засухи, голодания и дезинфекции в современной больнице», – написано в статье, опубликованной в журнале Cell. Ученые планируют провести дополнительные исследования генов, которые позволяют энтерококкам выживать в тяжелых условиях, надеясь, что они смогут разработать новые типы антибиотиков и дезинфицирующих средств, которые специально предназначены для этого типа бактерий.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.05.17

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