Треть пациентов больниц Хьюстона заразилась супербактерией / Ни один из антибиотиков не способен помочь

Публикации за 17.05.17

В Хьюстоне (штат Техас, США) каждый третий пациент местных больниц заражен неизвестным науке штаммом супербактерии. Эти микробы устойчивы к действию почти всех антибиотиков. Если распространение бактерии выйдет из-под контроля, заболевание может быстро охватить территорию всей страны.

Описание генома супербактерии опубликовал в журнале mBio сотрудник Методистского госпиталя Хьюстона Джеймс Муссер. Вместе со своими коллегами он изучил геномы более 1700 разновидностей пневмококка (Klebsiella pneumoniae), которые были выявлены у пациентов в Техасе за последние четыре года. Исследователям выяснили, что около трети пациентов в хьюстонских клиниках оказались носителями потенциально крайне опасного штамма пневмококков.

Как передает Utro.ru, речь идет о ранее неизученном штамме CG307. Коварство этой бактерии в том, что она быстро становится невосприимчивой ко всем применяемым в медицине антибиотикам. Выяснилось, что бактерия научилась синтезировать особые ферменты – так называемые металл-бета-лактамазы (МБЛ), способные нейтрализовать молекулы самых мощных антибиотиков из класса карбапенемов.

Благодаря этому свойству штамм оказался фактически неуязвимым: ученые пока не научились бороться с ним, кроме как за счет очищения зараженных тканей тела и сред обитания от ионов цинка, необходимых для работы МБЛ-ферментов. Опыты на мышах продемонстрировали, что CG307 способны быстро заражать млекопитающих благодаря генам, позаимствованным у чумной и кишечной палочки. Пациентов клиник, где нашли этого «микроба-убийцу», пока спасает то, что Klebsiella pneumonia не вызывает инфекции, если живет в кишечнике человека, а проникнуть в другие части тела она может только при сильно ослабленном иммунитете.

Эксперты отмечают, что существует реальная опасность, что медицина проиграет битву супербактериям, так как новые антибиотики разрабатываются куда медленнее, чем микробы научаются с ними справляться. Ученые говорят, что микробы оттачивают свои «суперспособности» в больницах и на животноводческих фермах (где антибиотики применяют для ускорения роста скота). Постоянное взаимодействие с лекарствами заставляет микроорганизмы быстро приспосабливаться к враждебной среде и вырабатывать устойчивость к медикаментам.

Хьюстон, Иван Гридин

Хьюстон. Другие новости 17.05.17

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