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Здоровье

Минздрав хочет ограничить использование антибиотиков

Минздрав хочет ограничить использование антибиотиков

Министерство здравоохранения России разработало Стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам. Проект документа опубликован на нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что стратегия призвана повысить эффективность лечения паразитарных и инфекционных болезней человека, растений и животных, а также снизить тяжесть течения этих болезней и смертность от них.

В документе указывается, что преодолеть устойчивость к антибиотикам невозможно лишь с помощью разработки новых противомикробных препаратов. В Минздраве уверены, что необходимо регламентировать существующие сферы использования антибиотиков, то есть снизить допустимые уровни их содержания в продуктах и оптимизировать назначение подобных препаратов врачами.

Москва, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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