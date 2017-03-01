В России обнаружили бактерии, устойчивые к любым лекарствам / Эксперты призывают немедленно принять меры

Публикации за 01.03.17

В 15 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, ученые обнаружили три вида опасных бактерий из списка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Дело в том, что эти микробы резистентны практически ко всем видам антибиотиков, вызванные ими заболевания зачастую не поддаются лечению вовсе. Эксперты настаивают на принятии скорейших мер по сдерживанию распространения угрозы.

ВОЗ опубликовала список 12 видов бактерий, устойчивых к действию антибиотиков и представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека, 27 февраля. Как выяснилось, самые опасные из них – ацинетобактеры, синегнойная палочка и энтеробактерии – были обнаружены в двух столицах и еще 13 городах России, пишут «Известия». При этом специалисты не исключают обнаружения опаснейших микробов и в других городах.

Ацинетобактеры являются причиной многих инфекционных процессов, в том числе менингита и сепсиса. Синегнойная палочка вызывает абсцессы, нагноения и многие больничные инфекции. Энтеробактерии являются причиной множества инфекций – от поражения мочевых путей до заражения крови, их ученые считают самыми опасными для человечества. Все эти микробы устойчивы к группе антибиотиков карбапенемы, которые до недавнего времени считались единственными надежными средствами антибактериальной терапии наиболее тяжелых инфекций.

Теперь же бактерии приспособились и выработали защитные механизмы к воздействию известных медицинских препаратов. С конца прошлого века ученые повсеместно наблюдают увеличение числа резистентностных микробов. Пациентов, зараженных такими бактериями, приходится лечить сложными комбинациями препаратов, но бывают случаи, когда лечения вообще нет.

Устойчивые микробы передаются как госпитальным, так и внебольничным. По словам экспертов, в настоящее время ацинетобактеры, синегнойная палочка и энтеробактерии приобретают катастрофическое распространение. Наибольшие опасения у экспертов вызывает тот факт, что бактерии начинаю вырабатывать защитные ферменты не только к карбапенемам, но и к другим группам антибиотиков. Более того ученые не ожидают появления на рынке медицинских антибактериальных препаратов революционного лекарства в ближайшие пять лет.

В этой связи эксперты призывают как можно быстрее начать применять меры по борьбе с распространением опасных бактерий. Замедлить этот процесс могут исследования на носительство устойчивых микробов, а также мероприятия по предотвращению внутрибольничных вспышек. Если не начать борьбу сейчас, то уже через 10-15 лет люди будут умирать от незначительных воспалительных процессов.

Стоит отметить, в мире от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями, ежегодно умирают 700 тысяч человек. Если нынешний темп распространения резистентных микроорганизмов сохранится, к середине века от таких инфекций будут умирать до 10 млн человек в год.

Москва, Зоя Осколкова

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