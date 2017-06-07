Участница голодовки дольщиков в Новосибирске попала в больницу Еще двум протестующим медпомощь оказали на месте

В Новосибирске госпитализирована одна из участниц голодовки обманутых дольщиков. Протестная акция на центральной площади города продолжается уже третий день. Вечером 6 июня у одной из участниц голодовки на площади Ленина случился гипертонический криз и ее доставили в больницу, сообщает издание «Тайга. Инфо». Сегодня состояние женщины улучшилось. «Неотложку» вызывали еще двум участникам акции протеста, но госпитализация им не потребовалась.

Отмечается, что с участниками голодовки встретился начальник комитета мэрии по взаимодействию с административными органами Анатолий Потапов. Власти при этом запретили протестующим ставить палатки на площади Ленина. По мнению голодающих, чиновники хотят как можно скорее избавиться от их лагеря на площади Ленина: «Сегодня будет дождь, и что нам делать?»

Вечером 7 июня участники голодовки встретятся с представителями мэрии и областного минстроя в администрации Кировского района Новосибирска.

Напомним, обманутые дольщики объявили о начале бессрочной голодовки на площади Ленина в центре Новосибирска 5 июня. В 7 утра на площадь вышли около 30 человек. Дольщики, вложившие средства в строительство домов №№ 80 и 82 на улице Тульской, о намерении голодать, если власти не предпримут никаких мер, объявляли за две недели.

Областное правительство осудило голодовку дольщиков, обвинив их в некоструктивном поведении. Городская администрация пообещала, что строительство домов на Тульской возобновится этим летом. Правоохранительные органы организовали доследственную проверку в отношении застройщика и возбудили уголовное дело в отношении руководство генподрядчика.

Новосибирск, Светлана Петрова

Новосибирск. Другие новости 07.06.17

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