Новосибирские чиновники осудили голодовку дольщиков / «Они действуют неправовыми методами»

В Новосибирске голодающие обманутые дольщики повели себя «неконструктивно» в ситуации с получением квартир на улице Тульская, заявили в областном правительстве. Правоохранительные органы организовали доследственную проверку в отношении застройщика и возбудили уголовное дело в отношении руководство генподрядчика, пишет «Тайга.инфо».

По словам представителя местного минстроя, горожане стали добиваться своего на публичных акциях, несмотря на помощь властей. «Несмотря на предпринятые шаги по урегулированию ситуации, граждане, вложившие средства на основании предварительных договоров, вышли на публичную акцию в виде голодовки. При этом целью данной акции ставится решение вопроса заключения договоров участия в долевом строительстве неправовыми методами. Данная практика не может рассматриваться как конструктивный метод достижения целей восстановления прав граждан, и влечет необходимость рассматривать решение вопроса в рамках правового поля».

Областные чиновники также отметили, что минстрой и мэрия Новосибирска вели «активный диалог» с представителями обманутых дольщиков и сопровождали правовые вопросы получения квартир в собственность. В правительстве области также отметили, что в отношении неустановленных лиц из числа руководителей генподрядчика строительства – ООО «СтройЦентр» возбуждено дело по статье «мошенничество» (ст.159 УК РФ), а в отношении застройщика – ООО «Баутехник-Т» (входит в ГК «Баутехник») – организована доследственная проверка.

Как писал «Новый День», сегодня, 5 июня, обманутые дольщиков объявили о начале бессрочной голодовки на площади Ленина в центре Новосибирска. В 7:00 на площадь вышли около 30 человек. Дольщики, вложившие средства в строительство домов №№ 80 и 82 на улице Тульской, о намерении голодать, если власти не предпримут никаких мер, объявляли за две недели.

Юридически они покупали квартиры у теперь уже бывшего генпорядчика ООО «СтройЦентр». В апреле стало известно, что средства для завершения строительства домов вложит ООО «Энергомонтаж», в обмен на земельный участок площадью 2,4 га. Возведение домов при этом должно было вести «Баутехник».

Отметим также, что «Баутехник» расторгла договор со «СтройЦентром» еще в 2016-м из-за срыва сроков. В ответ на сайте фирмы появилось обращение, в котором «СтройЦентр» связывает действия заказчика с желанием переложить всю ответственность на подрядчика. По версии компании, именно «Баутехник» отказывался «без объяснения причин» согласовать документы о переуступке по договорам долевого участия, пишет издание.

Строительство домов на Тульской началось в 2004 году. Первая голодовка состоялась еще в 2011 году, но была безрезультатной. Возведение жилья велось при содействии властей в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей». После срыва сроков строительства было заключено соглашение с участием мэра (на тот момент Владимир Городецкий), губернатора Василия Юрченко и руководства «Баутехник». Документ предусматривал предоставление помощи для завершения строительства за счет бюджета.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 05.06.17

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