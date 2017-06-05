Обманутые дольщики в Новосибирске объявили голодовку / Власти не согласовали акцию протеста

На площадь Ленина в Новосибирске вышли обманутые участники долевого строительства. Сегодня, 5 июня, они объявили о начале голодовки. В 7:00 на площадь вышли около 30 человек. Обманутые дольщики, вложившие средства в строительство домов №№ 80 и 82 на улице Тульской, о намерении голодать, если власти не предпримут никаких мер, объявляли за две недели.

Как передает «Сиб.фм», организатор акции протеста Вячеслав Лебедев рассказал, что 178 человек вложили в строительство дома по несколько миллионов рублей, но в итоге лишились права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем застройщика «Баутехник-Т» и бывшего генерального подрядчика «Стройцентр».

«Мы будем стоять до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. А требуем мы заключения договоров долевого участия (ДДУ) на жилые квартиры. В случае если нашими проблемами никто не займётся, мы пойдём дальше – устроим голодовку в Москве. С утра уже стали приходить различные чиновники, в том числе замминистра строительства области Иван Шмидт. Сейчас согласовываем встречу с губернатором Владимиром Городецким», – пояснил один из участников акции Виталий Гребанов.

Участники голодовки одеты в красные футболки, правда, они вывернуты на изнанку. На лицевой стороне имеется надпись: «Требуем ДДУ». Однако из-за того, что акция не была согласована в мэрии Новосибирска, сотрудники полиции потребовали свернуть плакаты и надеть футболки наизнанку или снять их. По словам Вячеслава Лебедева, не все могут позволить себе голодать, потому реальных участников протеста не так много: «Кому-то не с кем детей оставить, кто-то не может уйти с работы, потому что ему надо платить за кредиты, взятые на будущее жильё».

Организаторы акции протеста запустили прямую трансляцию с места событий. Кроме того, происходящее фиксируют на видеокамеры сотрудники полиции. Дольщики намерены стоять долго – принесли с собой палатки, спальники, коврики, тёплые вещи и бутылки с водой.

Как уточняет «ТайгаИнфо», одной из дольщиц – Татьяне Можаревой – стало плохо во время акции. Пожилая женщина не участвует в голодовке по состоянию здоровья, но пришла поддержать протест. Приехавшие на площадь медики установили, что у нее повышенное артериальное давление.

Напомним, несостоявшиеся дольщики юридически покупали квартиры у теперь уже бывшего генпорядчика ООО «СтройЦентр». В апреле стало известно, что средства для завершения строительства домов вложит ООО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко, в обмен на земельный участок площадью 2,4 га. Возведение домов при этом должно было вести «Баутехник».

Отметим также, что «Баутехник» расторгла договор со «СтройЦентром» еще в 2016-м из-за срыва сроков. В ответ на сайте фирмы появилось обращение, в котором «СтройЦентр» связывает действия заказчика с желанием переложить всю ответственность на подрядчика. По версии компании, именно «Баутехник» отказывался «без объяснения причин» согласовать документы о переуступке по договорам долевого участия, пишет издание.

Строительство домов на Тульской началось в 2004 году. Первая голодовка состоялась еще в 2011 году, но была безрезультатной. Возведение жилья велось при содействии властей в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей». После срыва сроков строительства было заключено соглашение с участием мэра (на тот момент Владимир Городецкий), губернатора Василия Юрченко и руководства «Баутехник». Документ предусматривал предоставление помощи для завершения строительства за счет бюджета.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 02.06.17

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