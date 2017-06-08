Убитого в США школьника из России похоронят в Москве

Гражданин России Артем Зиберов был застрелен в пригороде Вашингтона. Его мать сообщила, что панихиду по сыну отслужили в Русской православной церкви Иоанна Предтечи, а хоронить подростка будут в Москве.

Тела 18-летнего Артема Зиберова и 17-летнего Шади Ади Наджара нашли 5 июня в салоне автомобиля около Монтгомери-Виллидж. Полицейские приехали на место происшествия, когда получили сообщение о перестрелке в этом районе, передает RT.

Поначалу правоохранительные органы не могли определить гражданство Артема, позже выяснилось, что он был гражданином России. В пригороде Вашингтона он проживал с матерью и отчимом, а в Москве у школьника остался отец и другие родственники.

Посольство РФ в США связалось с госдепартаментом для получения дополнительных данных об убийстве. Американские полицейские объявили вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за предоставление любой информации о преступниках.

7 июня в Русской православной церкви Иоанна Предтечи прошла панихида по погибшему подростку. «Отец Виктор открыл для нас церковь и провел панихиду. На странице в Facebook пишут, что молятся люди из Австралии, Китая. Много ребят присылают фотографии с ним, которых я раньше не видела», – рассказала мама Артема Зиберова.

По словам отца Виктора, Артем был в высшей степени порядочным, закончил школу с отличием, должен был получить диплом и собирался поступать в Мэрилендский университет изучать международные дела. «Он владел тремя языками и дружил с правильными людьми», – сообщил священник.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке в Россию тела, которое находится в Балтиморе. Планируется, что его перевезут в Москву, где состоится отпевание и похороны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 08.06.17

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