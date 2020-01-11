российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 января 2020, 12:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Темы дня, Все новости, Новости кратко

В США одного из убийц российского школьника приговорили к 100 годам тюрьмы

Суд округа Монтгомери приговорил соучастника убийства Артема Зиберова к 100 годам тюрьмы. Россиянин стал случайной жертвой нападения на 17-летнего Шади Ади Наджара.

Зиберов и Наджар были застрелены 5 июня 2017 года в районе Монтгомери-виллидж близ Вашингтона накануне собственного выпускного вечера. По их автомобилю было выпущено не менее 30 пуль. В сидевшего за рулем Наджара попали четыре раза, в Зиберова – около десяти. Оба школьника скончались на месте.

Следствие установило, что к убийству причастны четыре человека – Рони Галисия, Эдгар Гарсия-Гаона, Роджер Гарсия и Хосе Каналес-Янес. Трое фигурантов ранее получили пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

По данным обвинения, осужденный Роджер Гарсия сделал как минимум шесть выстрелов, а также сыграл ключевую роль в том, чтобы заманить жертв на место преступления. Он был приговорен к 100 годам тюрьмы.

Согласно выводам следствия, Зиберов стал случайной жертвой. Нападавшие якобы мстили Наджару за ограбление девушки одного из них. Семья погибшего отрицает, что он был как-то связан с грабителями.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 11.01.20

В Китае умер первый заболевший новым штаммом коронавируса. / Иран признался – украинский Боинг был сбит ракетой. / В Челябинске завалили солью улицы, которые обещали не трогать. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В США задержаны подозреваемые в убийстве школьника из России

Убитого в США школьника из России похоронят в Москве

Метки / США

В Словении сожгли деревянного Трампа

США разместят спецподразделения в Тихом океане для борьбы с РФ и КНР

Сотрудники Boeing о 737 МАХ: «Разработка клоунов под надзором обезьян»

Белый дом резко ответил на резолюцию о полномочиях Трампа по Ирану

Вашингтон выдумал пуск ракет ЗРК «Тор-М1» Ираном для обвинения в крушении «Боинга»

Руководство Ирака дало «добро» на покупку С-300 у России

В Совфеде оценили политическую значимость запуска «Турецкого потока»

Трамп проводит совещание по поводу ракетных ударов Ирана по американским базам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, США,