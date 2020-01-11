В США одного из убийц российского школьника приговорили к 100 годам тюрьмы

Суд округа Монтгомери приговорил соучастника убийства Артема Зиберова к 100 годам тюрьмы. Россиянин стал случайной жертвой нападения на 17-летнего Шади Ади Наджара.

Зиберов и Наджар были застрелены 5 июня 2017 года в районе Монтгомери-виллидж близ Вашингтона накануне собственного выпускного вечера. По их автомобилю было выпущено не менее 30 пуль. В сидевшего за рулем Наджара попали четыре раза, в Зиберова – около десяти. Оба школьника скончались на месте.

Следствие установило, что к убийству причастны четыре человека – Рони Галисия, Эдгар Гарсия-Гаона, Роджер Гарсия и Хосе Каналес-Янес. Трое фигурантов ранее получили пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

По данным обвинения, осужденный Роджер Гарсия сделал как минимум шесть выстрелов, а также сыграл ключевую роль в том, чтобы заманить жертв на место преступления. Он был приговорен к 100 годам тюрьмы.

Согласно выводам следствия, Зиберов стал случайной жертвой. Нападавшие якобы мстили Наджару за ограбление девушки одного из них. Семья погибшего отрицает, что он был как-то связан с грабителями.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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