В США задержаны подозреваемые в убийстве школьника из России

В американском штате Мэриленд задержаны трое подозреваемых в двойном убийстве, в результате которого погиб 18-летний гражданин РФ Артем Зиберов. Как пишет The Washington Post, российский школьник мог просто оказаться не в то время, не в том месте.

По данным полиции, в убийстве подозреваются братья Роджер и Эдгар Гарсия, а также их друг Хосе Янес. Им уже предъявлены обвинение в убийстве первой степени и сговоре первой степени с целью совершить убийство.

Сообщается, что задержанные были связаны с 17-летним Шади Наджаром, который был убит вместе с Зиберовым. Скорее всего, нападавшие стремились отомстить Наджару за ограбление, связанное с наркотиками.

Зиберов и Наджар были застрелены 5 июня в районе Монтгомери-виллидж близ Вашингтона накануне собственного выпускного вечера. По их автомобилю было выпущено не менее 30 пуль. В сидевшего за рулем Наджара попали четыре раза, в Зиберова – около десяти. Оба школьника скончались на месте.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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