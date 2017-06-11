Басманный суд отправил под арест еще одного участника несанкционированного митинга 26 марта

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца седьмого фигуранта дела о несанкционированной протестной акции 26 марта. Задержанный Алексей Политиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Политиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. В материалах дела говорится, что подозреваемый «обхватил туловище правоохранителя, хватался за предметы одежды, повалил на землю, нанес удар в область живота», сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Политиков был задержан 10 июня в загородном доме политика Вячеслава Мальцева в Подмосковье, соратником которого он является.

В минувшую пятницу, 9 июня, Басманный суд Москвы отправил под арест Дмитрия Борисова – шестого фигуранта уголовного дела о несанкционированной акции протеста 26 марта. Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей. Обвиняемый свою вину не признал.

Несогласованная властями акция протеста прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось около 8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек.

Москва, Светлана Петрова

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