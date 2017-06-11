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Скандалы и происшествия

Басманный суд отправил под арест еще одного участника несанкционированного митинга 26 марта

Басманный суд отправил под арест еще одного участника несанкционированного митинга 26 марта

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца седьмого фигуранта дела о несанкционированной протестной акции 26 марта. Задержанный Алексей Политиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Политиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. В материалах дела говорится, что подозреваемый «обхватил туловище правоохранителя, хватался за предметы одежды, повалил на землю, нанес удар в область живота», сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Политиков был задержан 10 июня в загородном доме политика Вячеслава Мальцева в Подмосковье, соратником которого он является.

В минувшую пятницу, 9 июня, Басманный суд Москвы отправил под арест Дмитрия Борисова – шестого фигуранта уголовного дела о несанкционированной акции протеста 26 марта. Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей. Обвиняемый свою вину не признал.

Несогласованная властями акция протеста прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось около 8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек.

Москва, Светлана Петрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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