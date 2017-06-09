Басманный суд арестовал ещё одного участника несанкционированной акции 26 марта

Сегодня Басманный суд Москвы арестовал шестого фигуранта уголовного дела о несанкционированной акции протеста 26 марта. Дмитрий Борисов обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти.

Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей. Обвиняемый свою вину не признал, передает РИА «Новости».

Несанкционированная властями акция протеста прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.06.17

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