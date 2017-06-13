В Забайкалье объявили траур по погибшим в страшном ДТП с автобусом: жертв уже 14

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае выросло до 14 человек. В реанимации Петровск-Забайкальской центральной районной больницы сегодня утром умер водитель автобуса, сообщает пресс-служба краевого Минздрава. Сейчас в реанимационном отделении медучерждения на аппарате искусственной вентиляции легких остается одна женщина, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Из 11 пострадавших, доставленных в Краевую клиническую больницу, пятеро находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, не угрожающем жизни, шестеро – в отделениях общей травматологии, общей хирургии, нейрохирургии, их состояние оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

В читинскую горбольницу №1 доставлено 11 человек, один из них – женщина – находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В Бурятии в Республиканской больнице им. Семашко 9 пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии с положительной динамикой. Две девочки были доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Улан-Удэ, обе пострадавшие помещены в реанимацию в тяжелом состоянии: одна из них была прооперирована, вторая находится в коме, подключена к аппарату ИВЛ, передает «Интерфакс».

13 июня в Забайкалье объявлено днем траура по жертвам страшной автокатастрофы. В регионе отменены развлекательные мероприятия и телеперадачи.

Трагедия произошла в ночь на 12 июня на 702 км федеральной трассы «Байкал» рядом с поселком Хохотуй Петровск-Забайкальского района. Автобус с православными паломниками, в котором находился 51 человек, упал с 30-метровой насыпи. ДТП произошло на крутом повороте трассы, где не было ограждения. На этом участке дороги проводились ремонтные работы, но не было установлено предупредительных знаков. Жертвами аварии стали 14 человек, в больницах остаются 34 человека, многие из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В рамках расследования следствие выясняет признаки халатности (ст. 293 УК РФ) работников компании, обслуживающей дорогу.

Чита, Ольга Панфилова

Чита. Другие новости 13.06.17

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