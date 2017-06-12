В Забайкальском крае перевернулся автобус: 11 человек погибли и более 50 получили ранения Возбуждено уголовное дело

Сегодня ночью в Забайкальском крае произошло страшное ДТП: на 702 километре трассы Иркутск – Чита опрокинулся автобус, в результате чего погибло по меньшей мере 11 человек и еще более 50 получили ранения. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, возбуждено уголовное дело против водителя по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Известно, что инцидент произошёл в 15 километрах от поселка Хохотуй Петровско – Заводского района с автобусом марки KIA GRANBIRD, который съехал на обочину дороги и перевернулся. 10 человек погибли на месте, один – скончался во время транспортировки.

В настоящее время проводятся мероприятия по опознанию трупов. Назначаются судебно-медицинские экспертизы, проводятся мероприятия по установлению причин происшествия, допрашиваются очевидцы, осматривается автобус, принимаются меры к его эвакуации.

В Следственном комитете уточнили, что сотрудники ведомства уже закончили работу на месте аварии. Следовали установили владельца автобуса, у него изъяты и изучаются необходимые документы. Изучены и приобщены к материалам проверки документы водителя.

В рамках проверки следователи выясняют признаки халатности (ст. 293 УК РФ) работников компании, обслуживающей дорогу. В частности, несмотря на проводимые ремонтные работы на этом участке трассы, не было установлено предупредительных знаков, а место, где автобус съехал с трассы, не имеет необходимого ограждения.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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