За трагическое ДТП с автобусом в Забайкалье ответят чиновники

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибло 14 человек, и более 20 получили ранения. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дело возбуждено по статье «халатность» (ч. 3 ст.293 УК РФ).

Как писал «Новый День», 12 июня около полуночи в Петровск-Забайкальском районе на 702 км трассы Иркутск – Чита пассажирский автобус Kia c 50 пассажирами вылетел с дороги в кювет и опрокинулся на крышу.

В ходе расследования обстоятельств трагедии следователи выявили признаки халатности со стороны должностных лиц федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства.

По данным следствия, чиновники управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по контролю за обеспечением безопасности дорожного движения при производстве ремонтных работ.

В частности, на крутом повороте дороги отсутствовало барьерное ограждение и знаки, предупреждающие об опасном месте и снижении скорости движения, не была нанесена соответствующая дорожная разметка. Несмотря на такие нарушения, должностные лица ФКУ УФАД «Южный Байкал» не приняли меры к ограничению движения транспорта на данном участке дороги, что повлекло за собой аварию с человеческими жертвами.

Следователи допросили работников ФКУ УФАД «Южный Байкал», работников подрядных организаций, занимающихся проведением ремонта, изъяли техническую документацию о ходе ремонтных работ, провели другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 14.06.17

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