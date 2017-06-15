«Гоша, он же Гога, он же Жора»: скончался актер Алексей Баталов

Сегодня утром в одной из московских клиник на 89-м году жизни умер Алексей Баталов. По словам близкого друга Владимира Иванова, актер скончался во сне.

Алексей Баталов попал в больницу в феврале с двойным переломом ноги. Медики сделали актеру операцию, затем его перевели в реабилитационный центр. В шесть утра 15 июня у Баталова остановилось сердце, пишет «Комсомольская правда». «Сам Алексей Владимирович просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой», – сказал Иванов.

Смерть народного артиста СССР подтвердили в его семье. «Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью», – сказали РИА «Новости» близкие актера.

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года в театральной семье. В кино дебютировал в 1944 году, а шесть лет спустя окончил Школу-студию МХАТ. Актер сыграл более чем в 40 фильмах. Самые его известные роли в картинах «Москва слезам не верит», «Чисто английское убийство», «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Девять дней одного года».

Кроме съемок в кино, актер служил в Центральном театре Советской армии и во МХАТе, преподавал актерское мастерство во ВГИКе. В 1976 году Баталов получил звание народного артиста СССР, в 1989 году стал Героем Социалистического Труда. Алексей Владимирович был лауреатом Государственных премий СССР и России, а также кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.17

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