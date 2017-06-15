В Москве готовы установить памятник Алексею Баталову

В Москве могут установить памятник скончавшемуся сегодня на 89-м году жизни легендарному советскому актеру Алексею Баталову. Создать скульптуру готов народный художник России, автор памятника князю Владимиру Салават Щербаков.

В комиссии по монументальному искусству поддержали идею создания скульптуры Баталову. «Он (Баталов) один из наших лучших актеров советского периода, гуманист, общественный деятель, любимый всеми актер», – цитирует агентство «Москва» председателя комиссии Игоря Воскресенского.

Щербаков, который уже высказал готовность выполнить эту работу, сказал, что скульптура Баталову должна отражать целую эпоху.

«Это для многих скульпторов было бы почетной, но довольно трудной задачей. Потому, что тема очень большая, это целая эпоха. И тонкий характер, и большая какая-то сила, это одновременно и советский артист, и артист с глубокой русской культурой», – сказал Щербаков.

Алексей Баталов скончался сегодня утром в одной из московских клиник на 89-м году жизни. По словам его близкого друга Владимира Иванова, актер скончался во сне.

Баталов родился 20 ноября 1928 года в театральной семье. В кино дебютировал в 1944 году, а шесть лет спустя окончил Школу-студию МХАТ. Актер сыграл более чем в 40 фильмах. Самые его известные роли в картинах «Москва слезам не верит», «Чисто английское убийство», «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Девять дней одного года».

Москва, Мария Вяткина

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