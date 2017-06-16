Глава Ставрополья: Путина ввели в заблуждение. Это провокация Владимиров разъяснил ситуацию с выплатами пострадавшим от наводнений

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал жалобу жительницы села Краснокумское, которую она озвучила в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам матери троих детей Валентины Саковской, для получения обещанной материальной помощи, как пострадавшей от паводка, ей необходимо оформить за собственный счет ряд документов, что обойдется в 15 тыс. рублей. Она также заявила, что на момент начала «прямой линии» не получила ничего из обещанного властями.

Комментируя ситуацию, Владимиров заявил, что на сегодняшний день в регион не поступили федеральные средства, выделенные для помощи пострадавшим от наводнений, а все выплаты ведутся из регионального бюджета. «На сегодня в крае компенсации в размере 10 тыс. рублей проведены для 12 тыс. 5 человек, в размере 50 тыс. рублей – для 344 человек, по 100 тыс. рублей – для 229 человек», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Губернатор заявил, что непосредственно в Краснокумском на сегодняшний день помощь в размере 10 тыс. рублей получили 1131 человек. «Сегодня – еще 344 человека, среди которых и семья участницы «прямой линии»», – сообщил Владимиров. По его словам, на банковский счет домовладения заявительницы уже переведены 60 тыс. рублей.

Он также отметил, что выехал в Краснокумское, чтобы лично разобраться в ситуации. «Информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно – это сигнал тревоги. Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены», – отмечается в сообщении. Владимиров также рассказал, что в Георгиевский район организована проверка.

Известно, что Владимиров в течение 2,5 часов отвечал на интересующие сельчан вопросы. В частности он встретился с Валентиной Саковской. Губернатор поблагодарил ставропольчанку за «содействие в привлечении внимания руководства страны к решению острых для Ставрополья проблем, вызванных паводком».

Отметим также, что вскоре после «прямой линии» губернатора Ставрополья разыграл пранкер Вован (Владимир Кузнецов). Он говорил уверенно, с большим напором, постоянно перебивая главу региона, который в свою очередь аргументировано и по делу пытался объяснить, как на самом деле складывается ситуация с выплатами. Владимир Владимиров в ходе этого разговора высказал мнение, что президента ввели в заблуждение, добавив, что в этом разбираются следователи.

Напомним, вчера после обращения Саковской к Путину в СМИ появились сообщения, что губернатор Владимир Владимиров подал в отставку «по семейным обстоятельствам». В аппарате правительства Ставропольского края назвали информацию об отставке «спекуляцией».

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 16.06.17

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