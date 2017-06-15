Губернатор Ставрополья не боится упреков Путина: про отставку даже и не думаю! Пресс-служба отрицает увольнение Владимирова после вопроса президента о деньгах

Пресс-служба ставропольского губернатора Владимира Владимирова опровергла информацию об отставке главы региона, распространенную рядом СМИ. Ранее телеканал «Звезда» со ссылкой на информированный источник сообщил, что губернатор Ставропольская края подал в отставку после вопроса президента РФ Владимира Путина о денежных компенсациях пострадавшим от майского наводнения, прозвучавшего в ходе «прямой линии». Отмечалось, что причиной ухода являются «семейные обстоятельства». Однако в губернаторской администрации отставку Владимирова отрицают, передает ТАСС. Пресс-секретарь губернатора Алексей Нос назвал данную информацию «слухами», сообщает «Интерфакс». Увольнение губернатора Ставрополья опроверг и источник РБК в Кремле.

Ранее жительница края пожаловались в ходе «прямой линии» с президентом РФ на отсутствие помощи от государства пострадавшим от наводнения. По словам женщины, она никак не может получить необходимых справок о состоянии своего жилья из-за отсутствия денег. Материальную помощь пострадавшая от паводка семья до сих пор не получила, отметила жительница Ставрополья.

«Это очень странно, не укладывается в голове!, – возмутился Путин. – Федерация для поддержки семей перечислила. Обращаюсь к главе региона с вопросом: Где деньги? 10 тысяч должны выплатить всем пострадавшим. 50 тысяч – за частичную поддержку имущества, 100 тысяч – при полной утере. Надеюсь, власти разберутся с этим вопросом». «Глава региона, мой тезка Владимир Владимирович Владимиров, сегодня же побывает у пострадавших семей», – добавил президент.

Москва, Ставрополь, Светлана Петрова

Москва, Ставрополь. Другие новости 15.06.17

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