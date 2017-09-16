Отстранили после жалобы: главу СКР по Красноярскому краю отставили от должности на время проверки

Руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Игорь Напалков временно отстранен от должности на время проверки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В региональном главке информацию об отстранении подтвердили, но отказались от комментариев.

Поводом для проверки стала жалоба местной жительницы председателю СКР Александру Бастрыкину, уточняет ТАСС. Подробности не сообщаются.

Как информировал «Новый День», на этой неделе в поле зрения следователей попал другой высокопоставленный красноярский силовик: замначальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю (по оперативной работе) полковник полиции Эдуард Хавабу и оперуполномоченный отдела Управления уголовного розыска (УУР) полицейского главка по региону попали под арест по подозрению в получении взятки в особо крупном размере за содействие в переквалификации действий обвиняемых в вымогательстве на менее тяжкое преступление. Еще один фигурант дела – 34-летний местный житель – обвиняется в посредничестве во взяточничестве, он также арестован.

Накануне в кабинете и дома Хавабу прошли обыски. Отметим, что на данный момент офицеру не предъявлено никаких обвинений. Подозреваемым он на данный момент также не является, а обыски – это следственные действия. В МВД края ситуацию не комментируют, ссылаясь на работу СК.

Игорь Напалков был назначен на должность главы краевого управления СКР 23 мая 2011 года, до этого работал и.о. руководителя. В период с 29 ноября 2010 года по 15 января 2011 года был главой СУ СКР при краевой прокуратуре.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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