В Красноярске арестовали двух коррупционеров из полицейского главка

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) краевого ГУ МВД и оперуполномоченного отдела Управления уголовного розыска (УУР) полицейского главка по региону. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю, их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Фигурантом дела также является 34-летний житель Красноярска – его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По предварительной версии следствия, с 01 по 08 сентября замначальника отдела УЭБиПК и оперуполномоченный отдела УУР при посредничестве местного жителя получили 2 млн рублей, являющихся частью четырехмиллионной взятки. За эти деньги офицеры обещали оказать содействие в переквалификации действий обвиняемых в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ), на менее тяжкое преступление, а также за не проведение дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности указанных лиц.

По словам старшего помощника руководителя регионального управления СКР Ольги Шаманской, следователи сумели установить всю цепочку получателей взятки. Она также отметила, что число фигурантов дела не окончательное. «Трое – это неокончательное число фигурантов. Те, у кого деньги осели в карманах, уже знают, что мы проводим в отношении них мероприятия, и всячески пытаются скрыться от органов следствия, вплоть до побега по соседским балконам», – рассказала «ТайгеИнфо» Шаманская, отметив, что такой инцидент имел место.

Как рассказал на своей странице в Facebook депутат регионального заксобрания Илья Зайцев, по имеющейся у него информации, взятку давали бизнесмены. «Сначала полицейским через оперуполномоченного был передан 1 млн рублей (купюры были мечеными). А затем при передаче второй части взятки и было проведено задержание. А следы от меченых купюр показали, кому средства передавались», – рассказал народный избранник.

Преступная деятельность полицейских и посредника выявлена благодаря сотрудникам УФСБ России по Красноярскому краю. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 12.09.17

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