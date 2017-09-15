Пятница, 15 сентября 2017, 11:28 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В кабинете и дома у офицера красноярского главка полиции прошли обыски

В кабинете и дома у офицера красноярского главка полиции прошли обыски

В Красноярске в рамках расследования уголовного дела силовики провели обыски у заместителя начальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю (по оперативной работе) полковника полиции Эдуарда Хавабу, рассказала официальный представитель ГСУ СКР по региону Ольга Шаманская.

«В рамках расследования уголовного дела обыски прошли в кабинете и дома у Хавабу», – приводит РИА «Новости» слова представителя СКР. Отметим, что на данный момент офицеру не предъявлено никаких обвинений. Подозреваемым он на данный момент также не является, а обыски – это следственные действия. В МВД края ситуацию не комментируют, ссылаясь на работу СК.

Как писал «Новый День», замначальника отдела УЭБиПК и оперуполномоченный уголовного розыска краевого главка МВД, а также посредник были арестованы по подозрению в получении крупной взятки. Следователи полагают, что с 1 по 8 сентября офицеры полиции при посредничестве местного жителя получили 2 млн рублей, которые являлись частью четырехмиллионной взятки.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 15.09.17

В Екатеринбурге совершено очередное нападение на салон «Евросети». / Глава немецкого журнала Focus извинился за оскорбление Путина. / Post elect: жильцов разрушенного взрывом дома в Вересовке до сих пор не расселили (ВИДЕО).

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Красноярске арестовали двух коррупционеров из полицейского главка

Метки / Коррупция

Замглаве ФСИН предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей

СКР: Замглавы ФСИН России подозревается в крупной растрате

Дело о вымогательстве экс-главы МЭР: Улюкаев показал Сечину два пальца

В Красноярске арестовали двух коррупционеров из полицейского главка

Никита Белых не признался в суде во взяточничестве

Истина в вине: Прокурор рассказал, как Улюкаев пытался скрыть $2 млн при задержании

Чиновники домодедовской администрации присвоили землю почти на 32 млн рублей

В Сургуте гаишники и страховщики попались на мошенничестве
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Югра /

В ДТП на трассе под Сургутом погибли два человека

В поезде метро в Лондоне прогремел взрыв, есть пострадавшие

В мире /

Главный долгожитель среди котов мира скончался в Великобритании

Ямал /

Медведь растерзал вахтовика на Ямале

В мире /

В Ираке в результате двойного теракта погибли 74 человека

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости