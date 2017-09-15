В кабинете и дома у офицера красноярского главка полиции прошли обыски

В Красноярске в рамках расследования уголовного дела силовики провели обыски у заместителя начальника полиции ГУ МВД по Красноярскому краю (по оперативной работе) полковника полиции Эдуарда Хавабу, рассказала официальный представитель ГСУ СКР по региону Ольга Шаманская.

«В рамках расследования уголовного дела обыски прошли в кабинете и дома у Хавабу», – приводит РИА «Новости» слова представителя СКР. Отметим, что на данный момент офицеру не предъявлено никаких обвинений. Подозреваемым он на данный момент также не является, а обыски – это следственные действия. В МВД края ситуацию не комментируют, ссылаясь на работу СК.

Как писал «Новый День», замначальника отдела УЭБиПК и оперуполномоченный уголовного розыска краевого главка МВД, а также посредник были арестованы по подозрению в получении крупной взятки. Следователи полагают, что с 1 по 8 сентября офицеры полиции при посредничестве местного жителя получили 2 млн рублей, которые являлись частью четырехмиллионной взятки.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 15.09.17

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