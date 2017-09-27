В Волгоградской области задержали администратора «группы смерти»

Оперативники задержали 23-летнего жителя Волгоградской области, куратора так называемой «группы смерти» в социальной сети. Его подозревают в склонении несовершеннолетних к самоубийству, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследованием занимались сотрудники управления «К» МВД. Им стало известно, что пользователь одной из социальных сетей ведет переписку с 14-летней жительницей Тульской области и подталкивает ее к совершению суицида. Мужчина давал девочке задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также «создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней», рассказала Ирина Волк.

У подозреваемого изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и USB флеш-накопители, передает РИА «Новости». Как писал «Новый День», в начале сентября сотрудники полиции сумели установить трех подростков – кураторов «групп смерти», которые проживали в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях. Все они поставлены на профилактический учет.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления «К» МВД России в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях выявлены организаторы закрытых групп, склонявших несовершеннолетних к совершению опасных для их жизни и здоровья действий. В то же время выяснилось, что нередко сами подростки становились «кураторами» таких групп», – сообщила Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, за лето сотрудники полиции в различных регионах выявили около полутора десятков лиц, склонявших несовершеннолетних к суициду, в том числе посредством психологического давления через интернет и, в частности, через социальные сети.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 27.09.17

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