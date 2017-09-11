Полицейские выявили трех школьников – кураторов «групп смерти»

Сотрудники полиции сумели установить трех подростков – кураторов так называемых «групп смерти», которые проживали в в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Все они поставлены на профилактический учет.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления «К» МВД России в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях выявлены организаторы закрытых групп, склонявших несовершеннолетних к совершению опасных для их жизни и здоровья действий. В то же время выяснилось, что нередко сами подростки становились «кураторами» таких групп», – сообщила Ирина Волк.

Так, например, 14-летний житель поселка Сокол во Владимирской области вел в одной из социальных сетей деструктивную переписку с несовершеннолетними. Он представлялся координатором одной из групп. «В случае невыполнения заданий прибегал к угрозам, точно описывая местоположение дома и близлежащих объектов. Оперуполномоченные уголовного розыска совместно с сотрудниками ПДН получили доказательства его противоправной деятельности, в числе которых и переписка», – уточнила официальный представитель МВД.

Аналогичную деятельность вела и ученица 8 класса одной из школ Тольятти. Она зарегистрировалась в социальной сети, используя абонентский номер своего отца, а в качестве аватара использовала изображение найденное в интернете. Узнав о существовании закрытых «групп смерти» от одноклассниц, она вступила в одну из них. «Она начала вести переписку с пользователями подросткового возраста, давая «задания», которые должны были привести их к трагическому финалу. Опасная переписка была вовремя пресечена полицейскими», – рассказала Ирина Волк.

Также была выявлена 14-летняя жительница города Павлово, которая рассылала подросткам опасные задания. В ходе обыска у нее были изъяты технические средства: ноутбук и смартфон, с помощью которых она вела переписку. «Во всех этих случаях полицейские успели выявить и пресечь необдуманные действия подростков, предотвратив необратимые последствия для участников переписки. Несостоявшиеся «кураторы», не достигшие возраста уголовной ответственности, поставлены на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних, ведется работа с их родителями. Некоторые из них по решению суда будут помещены в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа», – добавила Ирина Волк.

По ее словам, за прошедшие три месяца сотрудники полиции в различных регионах выявили около полутора десятков лиц, склонявших несовершеннолетних к суициду, в том числе посредством психологического давления через интернет и, в частности, через социальные сети.

Москва, Иван Гридин

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