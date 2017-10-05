Ренату Литвинову огорчило сообщение о ее свадьбе с Земфирой

Рената Литвинова назвала ложью информацию о том, что она сочеталась браком с певицей Земфирой. Актриса намерена принять меры в отношении тех, кто распускает подобные слухи.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Литвинова и Земфира якобы заключили брак в Стокгольме. В Швеции не так давно был принят закон, разрешающий однополые свадьбы. К такому выводу пришли папарацци, которые заметили одинаковые кольца на безымянных пальцах знаменитостей.

«Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету», – рассказала представитель Литвиновой РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.17

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