Рената Литвинова и Земфира сочетались браком в Швеции

Певица Земфира и режиссер Рената Литвинова заключили однополый брак в Европе. Об этом сообщили папарацци, заметившие одинаковые кольца на безымянных пальцах знаменитостей.

По данным СМИ, церемония бракосочетания прошла в Швеции, где не так давно приняли закон, разрешающий однополые свадьбы. Официального подтверждения этой информации нет.

Звезды провели выходные в Стокгольме и в Таллине, пишет «Сплетник». Литвинова помимо прочего решала рабочие вопросы, касающиеся съемок нового фильма «Волшебный кубок».

Стоит отметить, что Рената Литвинова дважды была замужем. С некоторых пор пара не скрывает свои отношения, но избегает публичного проявления чувств.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 05.10.17

В Италии мужчина пытался отверткой пропороть картину Гитлера. / «Бегущий по лезвию 2049» Вильнёва и Кейт Уинслет в горах – кинопремьеры недели (ВИДЕО). / Этот день в истории: 111 лет назад в Екатеринбурге открыли памятник Александру II. Потом его сменила статуя Свободы и «Ванька голый» (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»