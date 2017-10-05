Четверг, 5 октября 2017, 12:14 мск

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Культура

Рената Литвинова и Земфира сочетались браком в Швеции

Рената Литвинова и Земфира сочетались браком в Швеции
Фото: renatalitvinovaofficial.com

Певица Земфира и режиссер Рената Литвинова заключили однополый брак в Европе. Об этом сообщили папарацци, заметившие одинаковые кольца на безымянных пальцах знаменитостей.

По данным СМИ, церемония бракосочетания прошла в Швеции, где не так давно приняли закон, разрешающий однополые свадьбы. Официального подтверждения этой информации нет.

Звезды провели выходные в Стокгольме и в Таллине, пишет «Сплетник». Литвинова помимо прочего решала рабочие вопросы, касающиеся съемок нового фильма «Волшебный кубок».

Стоит отметить, что Рената Литвинова дважды была замужем. С некоторых пор пара не скрывает свои отношения, но избегает публичного проявления чувств.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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