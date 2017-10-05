Милонов призвал расстреливать наркоманов за влечение к «письке дьявола»

Одиозный депутат Госдумы от фракции ЕР Виталий Милонов высказался за уничтожение наркоманов. Об этом парламентарий заявил в шоу пранкеров Вована и Лексуса на YouTube-канале Real Talk.

«Мне хочется выйти с дробовиком и оставить этих наркоманов лежать там, понимаете. Потому что они сволочи, нелюди, подонки, – заявил депутат. – Наркоман – это хуже животного, он мать свою сожрет ради дозы. Всю страну надо проверить на наркотики: с 8 до 99 лет! Сдохните быстрее!» «Очистить надо страну от нечисти: наркоманов и голубых!», – заключил он. Милонов при этом заверил, никогда не употреблял зелье, «потому что это писька дьявола».

Депутат добавил, что может выступать с подобными скандальными провокационными выражениями, так как он «художник и мастер гротеска».

Как сообщал «Новый День», в сентябре депутат обрушился с критикой на рэперов Оксимирона и Гнойного – участников популярного рэп-баттла, предложив их расстрелять. «Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм», – заявлял парламентарий в ходе дискуссии в Петербурге о настоящем и будущем российской культуры (цитата по сайту kp.ru). Милонов также добавил, что рэперов «стоило бы расстрелять». Впрочем, депутат тут же спохватился и попросил воспринимать свое высказывание как гротеск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.10.17

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