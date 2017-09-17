Депутат Милонов высказался за расстрел двух известных рэперов. «Музыка помоек нам не нужна»

Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов, известный своими скандальными неоднозначными заявлениями в поддержку традиционных ценностей, обрушился с критикой на рэперов Оксимирона и Гнойного – участников популярного рэп-баттла.

«Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм», – заявил парламентарий в ходе дискуссии в Петербурге о настоящем и будущем российской культуры (цитата по сайту kp.ru). Милонов также добавил, что рэперов «стоило бы расстрелять».

Впрочем, отмечает издание, депутат тут же спохватился и попросил воспринимать свое высказывание как гротеск.

Санкт-Петербург, служба новостей РИА «Новый День»

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