Под Владимиром поезд протаранил автобус: 19 человек погибли

Во Владимирской области поезд столкнулся с пассажирским автобусом, заглохшим на переезде. По последним данным, жертвами жуткой аварии стали 19 человек, среди них трое детей, большинство погибших являются гражданами Узбекистана.

ДТП произошло в 3:39 автобус. Автобус Mercedes с казахстанскими номерами пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. «Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным», – сообщается на сайте РЖД.

По словам пресс-секретаря губернатора Владимирской области Риты Шляховой, автобус с 50 людьми объезжал пробку в Ореховском, пассажиры в это время спали. Когда транспорт заглох на ж/д путях, водитель закричал, 34 человека выскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало, пишет «Лента.ру».

Как сообщили в Московском Межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета, в результате аварии погибли не менее 17 человек. Позже директор департамента здравоохранения администрации региона Александр Кирюхин сообщил, что число жертв аварии возросло до 19 человек. Количество людей, получивших травмы, уточняется. По факту столкновения пассажирского поезда и автобуса организована доследственная проверка.

«Причиной столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области могло стать то, что водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора», – говорится на сайте регионального УМВД.

В настоящее время движение поездов осуществляется по двум соседним путям, перерыва в движении поездов нет. ДТП стало причиной задержки поездов «Ласточка» Нижний Новгород – Москва и пассажирского поезда №91 Северобайкальск – Москва. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. На место происшествия выехала комиссия под руководством вице-президента компании.

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 06.10.17

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