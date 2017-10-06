По факту ДТП под Владимиром возбуждено уголовное дело. Источник: число жертв выросло до 21

По факту столкновения поезда с пассажирским автобусом, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ДТП произошло в 3:39 автобус. Автобус Mercedes с казахстанскими номерами пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях, пассажиры в это время спали. Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погибли 19 человек, в том числе несовершеннолетние.

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», – сообщается на сайте СКР.

Тем временем, источник «Интерфакс» в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии сообщил, что число погибших выросло до 21 человека.

Причиной аварии могло стать несоблюдение водителем правил дорожного движения, вероятно, он выехал на ж/д пути на запрещающий сигнал. По другой версии, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В ДК города Покрова развернут пункт временного размещения. В настоящее время в нем находится 37 человек, пострадавших в ДТП (пассажиры автобуса), детей среди них нет, уточнили в региональном главке МЧС. В ликвидации последствий аварии принимают участие 95 человек, 25 единиц техники.

Владимир, Зоя Осколкова

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