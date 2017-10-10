«Идет проверка по жалобе граждан»: в полиции подтвердили вызов на допрос блогера из-за «Незнайки на Луне»

В Главном управлении МВД РФ по Краснодарскому краю подтвердили вызов на допрос местного блогера Михаила Малахова из-за поста с цитатой из произведения Николая Носова «Незнайка на Луне». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в полицейском главке.

По данным источника, в связи с обращением граждан с жалобой на материалы паблика «Радикальные мечтатели» в соцсети «ВКонтакте», администратором которого является Малахов, назначена проверка, а сам блогер вызван на опрос. Собеседник радиостанции уточнил, что никакого уголовного дела по данному случаю не возбуждено.

Ранее администратор паблика «Радикальные мечтатели» «ВКонтакте» житель Краснодара Михаил Малахов сообщил, что его вызвали в прокуратуру из-за публикации поста с отрывком из произведения Носова о полицейских – бандитах. Запись была размещена в сообществе «Радикальные мечтатели» еще 10 августа, но интерес прокуратуры, по утверждению блогера, она вызвала позже. По словам Малахова, ему позвонили из надзорного ведомства лишь 6 октября. Блогер сообщил, что поступило заявление с просьбой проверить пост с Незнайкой на предмет разжигания ненависти к сотрудникам правоохранительных органов (ст.282 УК РФ). На возражения о том, что предметом проверки стал отрывок из детской книги, по словам Малахова, ему ответили, что решение будет принято по результатам лингвистической экспертизы.

Позже Малахов уточнил, что его вызвала на допрос полиция, а не прокуратура, – по заявлению «третьего гражданина, которому не понравились его публикации», пишет tjournal.ru. Кроме того, отметил блогер, речь шла и о другой публикации, посвященной ситуации в Сирии.

«Поступил звонок в пятницу, 6 октября. Мне сообщают, что на меня поступило заявление, как минимум, по двум публикациям. Процитировали отрывки из двух публикаций, один из которых был про «Незнайку». Во второй авторский текст о внешней политике. Акцентировали внимание на фразах «Асад – диктатор» и о том, что Россия в Сирии воюет не только против террористов из ИГИЛ, но и против всех остальных врагов диктатора Асада», – рассказал краснодарец в комментарии радиостанции. Блогер добавил, что в настоящее время ищет адвоката. В полицию он пока не ходил.

Ранее сегодня краевая прокуратура опровергла сообщения о вызове Малахова на допрос.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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