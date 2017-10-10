Прокуратура Краснодара нашла разжигание ненависти в «Незнайке на Луне»

В Краснодаре вызвали в прокуратуру для дачи объяснений местного жителя Михаила Малахова, который процитировал в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» отрывок из произведения писателя Николая Носова «Незнайка на Луне» о полицейских. По мнению надзорного ведомства, цитата «разжигает ненависть» к сотрудникам правоохранительных органов (ст.282 УК РФ).

Михаил Малахов является администратором сообщества «Радикальные мечтатели». По его словам, администрирование данной группы в социальной сети – его хобби. В этом сообществе он делится своими мыслями. Основная его деятельность – оказание юридических услуг, он помогает дольщикам взыскивать неустойки с застройщиков.

Как передает TJ, краснодарец рассказал, что пост с отрывком из произведения Носова был опубликован еще 10 августа, но интерес прокуратуры запись вызвала много позже. Ему позвонили из надзорного ведомства лишь 6 октября. На возражения о том, что предметом проверки стал отрывок из детской книги, Малахову ответили, что решение будет принято по результатам лингвистической экспертизы. В сообществе «Радикальные мечтатели» есть ещё один пост с тем же отрывком, оформленным в виде картинки, он был опубликован 28 марта. Какой именно пост имели в виду в прокуратуре – не ясно.

В прокуратуре Малахову сообщили, что позвонили ему после того, как в ведомство поступило заявление, но от кого именно, он не уточнял. Блогер добавил, что пока не ходил в прокуратуру и планирует идти туда только с адвокатом.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 10.10.17

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