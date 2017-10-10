«Никаких проверок нет»: прокуратура отрицает вызов блогера на допрос из-за «Незнайки на Луне»

Краевая прокуратура не подтвердила сообщения о вызове на допрос краснодарского блогера Михаила Малахова из-за поста с цитатой из произведения писателя Николая Носова «Незнайка на Луне», в которой в неприглядном виде упоминаются полицейские.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что блогера в надзорное ведомство на опрос в связи с публикацией цитаты из «Незнайки на Луне» никто не вызывал, сообщает местное издание «Югополис». В региональной прокуратуре добавили, что надзорное ведомство не проводит проверку в отношении блогера.

Старший помощник прокурора края Антон Лопатин заявил, что адрес прокуратуры Западного округа, куда, как уверяет Малахов, его вызывали на беседу (ул. Дзержинского, 8), не соответствует действительности: окружная прокуратура располагается по другому адресу – ул. Одесская, 1.

Глава пресс-службы краевого полицейского главка Мария Пирогова, в свою очередь, сообщила, что ничего не слышала о Малахове.

Ранее администратор паблика «Радикальные мечтатели» «ВКонтакте» Михаил Малахов сообщил, что пост с отрывком из произведения Носова о полицейских – бандитах был опубликован в сообществе еще 10 августа, но интерес прокуратуры, по утверждению блогера, запись вызвала много позже. По словам Малахова, ему позвонили из надзорного ведомства лишь 6 октября. Блогер сообщил, что в правоохранительные органы поступило заявление с просьбой проверить этот пост на предмет разжигания ненависти к сотрудникам правоохранительных органов (ст.282 УК РФ). На возражения о том, что предметом проверки стал отрывок из детской книги, по словам Малахова, ему ответили, что решение будет принято по результатам лингвистической экспертизы. Блогер также сообщил, что пока не ходил в прокуратуру и собирается идти туда только с адвокатом.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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