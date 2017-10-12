Пресс-секретарь Роскомнадзора и двое его коллег отправлены под домашний арест Их подозревают в особо крупном мошенничестве

Чертановский суд Москвы заключил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, главу правового отдела надзорного ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «ГРЧЦ» (подразделение РКН) Александра Весельчакова, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Станислав Ежов. Ранее следствие просило заключить обоих под стражу, однако суд отказал в удовлетворении соответствующих ходатайств, уточнил он. По словам представителя суда, чиновники пробудут под домашним арестом минимум до 7 ноября.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о мошенничестве – советника генерального директора ФГУП «ГРЧЦ» Александра Весельчакова, передает «Интерфакс». По словам Ежова, данная мера пресечения избрана также до 7 ноября.

Отметим, что адвокат Ампелонского подал жалобу на решение о домашнем аресте. Когда будет рассмотрена жалоба, пока неизвестно.

Ежов опроверг информацию ряда СМИ о том, что все трое на момент избрания меры пресечения проходили по делу в статусе обвиняемых, передает ТАСС. По его словам, на день поступления ходатайств в суд, 5 октября, данные лица являлись подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Представитель суда отказался сообщить детали уголовного дела, сославшись на то, что это компетенция следственных органов.

Накануне источник «Интерфакса» сообщил, что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в связи с выводом средств Роскомнадзора через один из подконтрольных ведомству федеральных государственных унитарных предприятий. По его данным, в этом ФГУПе ранее прошли обыски. В то же время в Следственном комитете РФ РБК подтвердили проведение обысков в подразделении Роскомнадзора – ФГУП «ГРЧЦ» (Главный радиочастотный центр). Именно после этих следственных действий было принято решение о возбуждении уголовного дела. По данным агентства, уголовное преследование сотрудников Роскомнадзора может быть связано с обнаружением в ведомстве так называемых сотрудников-«подснежников»: «Оформлены они, например, в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают». Как сообщил источник РБК, за кадры в ведомстве отвечал Весельчаков, именно поэтому он стал фигурантом уголовного дела. Официально Роскомнадзор пока никак не прокомментировал уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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